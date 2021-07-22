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Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı - Son Dakika

Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı

22.07.2021 18:48
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı, System.String[]

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, karşıdan gelen otomobilden kaçmak için kenara fazla yaklaşınca bariyeri olmayan yoldan yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 44 yaşındaki bedensel engelli Muammer Güçlü yaralandı.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, karşıdan gelen otomobilden kaçmak için kenara fazla yaklaşınca bariyeri olmayan yoldan yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 44 yaşındaki bedensel engelli Muammer Güçlü yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İsmetpaşa Mahallesi, Mersinaki mevkiindeki, özellikle ilçe dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği İngiliz Burnu mevkiinden bugün saat 15.00 sıralarında akülü tekerlekli sandalyesi ile ilçe merkezi yönüne giden bedensel engelli Muammer Güçlü'nün karşısına Yeşiltepe bölgesine geldiğinde plakası alınamayan bir otomobil çıktı. Güzergahın en yüksek ve dar yeri olan  bölgede, iddiaya göre, karşıdan gelen otomobilin yanından geçebilmek için iyice kenara yanaşmak zorunda kalan Güçlü, bariyeriz yolda 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

KAZAYA NEDEN OLDUĞU BELİRTİLEN OTOMOBİL DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİSahildekiler ve tur teknesindeki tatilciler olayı fark edip, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Güçlü, kazayı şans eseri yaralı olarak atlatırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise durmayıp, yoluna devam etti. Suyla karanın birleştiği sığ alana düşen Güçlü'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Boyunluk takılıp, sedyeye alınan Güçlü, daha sonra bir tekneyle taşındı. Güçlü, yaklaşık 100 metre mesafedeki bir iskeleye götürülüp, buradan sahile çıkartılıp, ambulansa nakledildi. Muammer Güçlü Foça Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Güçlü'nün Bornova ilçesinden tatil için bir süre önce Foça'ya geldiği öğrenildi.'DAHA ÖNCE DE İKİ ARAÇ UÇTU, ÖNLEM ALINMADI'Bölge sakinlerinden Özgür Tükel daha önce de aynı mevkide kazalar yaşandığını ancak tüm başvurulara rağmen bir önlem alınmadığını söyledi.Tükel, "Senelerdir bu bölgede yaşıyorum daha önce de 2 otomobil bu uçurumdan uçtu. Birçok kez belediyeye, şikayet ettik, önlem alınmasını istedik. Ancak, her defasında, 'Önümüzdeki hafta yapılacak' dediler. Ancak, bugüne kadar yapılan hiçbir şey yok. Bugün de tekerlekli sandalyesiyle bir engelli vatandaş buradan uçtu. Benim de engelli bir evladım var. Ben de burada onu tekerlekli sandalye ile gezdiriyorum. Ama bu trafikte gezdirmem mümkün değil.  Zaten, yolun neden olduğu toz toprak nedeniyle eve kapandık, kaldık.  Son 2 yıldır bu yol çok daha tehlikeli oldu.

Pandemiden uzak izole yaşamak için gelenler nedeniyle nüfus ve trafik arttı. Önlem alınmazsa, her an başka bir facia yaşanabilir. Yetkililerden ricamız, lütfen gelip yerinde bir incelesinler, bu sokağın sakinlerinin ne çektiğini görsünler" dedi.


Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı

Hisarcık, Otomobil, Engelli, Foça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı - Son Dakika


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