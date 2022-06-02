Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

02.06.2022 12:42
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ormanda 81 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ormanda 81 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyaka Mahallesi'nden Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler, 29 Mayıs'ta kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu 5 minibüsü takibe aldı. Daha sonra ormanda durdurulan araçlarda yapılan aramada 81 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 6 Türk de gözaltına alındı. Ayrıca araçlardan 17 şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 şişme bot ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri E.Ç., N. G., M. K., Ö. K., G.G., ile R. A. tutuklandı.


Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı
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Kaynak: DHA

Akyaka, Göçmen, Ula, Güncel, Son Dakika

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