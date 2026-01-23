Akyazı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Akyazı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

23.01.2026 10:48
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile başka bir hastaneye nakil gerçekleştiren ambulansın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Adapazarı- Mudurnu Yolu Batakköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Y.E. idaresindeki 51 AAG 730 plakalı otomobil ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) hasta nakli gerçekleştiren 54 AFF 153 ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ilk müdahaleyi kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Son Dakika

Akyazı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı
