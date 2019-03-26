Son Dakika Haberleri: Akyazı'ya Sağlık Fakültesi Bünyesinde 5 Bölüm Açılacak

Akyazı'ya Sağlık Fakültesi Bünyesinde 5 Bölüm Açılacak

2 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Akyazı'da kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılacak bölümler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri ve Sağlık Yönetimi olarak belirlendi.

Akyazı'ya Sağlık Fakültesi Bünyesinde 5 Bölüm Açılacak, System.String[]
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Akyazı'da kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılacak bölümler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri ve Sağlık Yönetimi olarak belirlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin "Fikir Sofrası" toplantıları kapsamında gerçekleştirilen ve üniversite yönetimi, akademisyenler ve Sakarya il yönetiminden isimlerin de katıldığı toplantıda şehrin sağlık turizmine de katkı sağlayacak bölümlerin açılmasına karar verildi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının önemi kapsamda Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulacağını anlatan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, fakültenin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi hizmetlerle konaklamalı tedavi yöntemi hizmeti sunacanı ifade etti.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karabay, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kırılmaz, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Aydın Sarı katıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel
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