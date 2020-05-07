Akyurt'ta yaz rengarenk geçecek - Son Dakika

Akyurt Belediyesi, baharın gelmesi ile birlikte park, bahçe ve yeşil alanlara çiçek dikmeye başladı. Çocukların

güvenliğini sağlamak amacıyla da parkların çevresi renkli çitler ile çevriliyor.

Akyurt Belediyesi baharın gelmesi ile birlikte park ve bahçelerde bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye serasında yetiştirilen petunya, top kadife, yıldız, mine, ateş çiçeği, Çin karanfili ve aslan ağzı gibi süs bitkileri toprakla buluşmaya başladı. 62 adet parkın bulunduğu Akyurt'ta ayrıca bakım faaliyetleri de sürdürülüyor. Kent mobilyalarını kendisi üreten Akyurt Belediyesi, çocukların güvenliğini sağlayabilmek ve farklı bir görüntü kazandırabilmek amacıyla parkların çevrelerini renkli çitlerle çeviriyor.

Parklarda rutin bakım ve kontrollerin yanı sıra yeni düzenlemelerin de yapıldığını kaydeden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Baharın gelmesi ile birlikte kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkiler ile ilçemizin dört bir yanını süslemeye devam ediyoruz. Belediyemize ait atölyelerimizde de parklarımızda kullanılan bank, kamelya, pergole, piknik masası, dekoratif çiçeklik ve kuş yuvalarını da kendimiz üretiyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla yine kendi atölyelerimizde ürettiğimiz renkli çitlerle parklarımızı çevreledik, ek aydınlatmalar yaptık, engelli vatandaşlarımızın parklara girişini kolaylaştırmak için engelli rampaları yerleştirdik. Her ne kadar pandemi nedeniyle parklarımız kapalı olsa da, korona virüs sonrası için hazırlıklarımızı yapıyoruz, oyun gruplarımızı da herhangi bir olumsuzluğa karşı sürekli kontrol ediyoruz. Kısıtlamalar kalktığında yemyeşil bir Akyurt'ta, çocuk seslerinin yükseleceği parklarımızı açmış olacağız" dedi.

Akyurt Belediyesi tarafından parklarda bulunan çocuk oyun grupları ile fitness grupları da sağlığa ve doğaya zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanılarak hijyenik hale getiriliyor. - ANKARA