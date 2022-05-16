AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI - Son Dakika
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AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI

16.05.2022 13:50

? Topkapı'da 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve bin 441 daire, otelden AVM'ye, 10 bin metrekarelik oyun parkından sağlıklı yaşam merkezine kadar farklı yatırımları bir araya getiren Akzirve Topkapı 29'un lansmanı yapıldı.

? Topkapı'da 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve bin 441 daire, otelden AVM'ye, 10 bin metrekarelik oyun parkından sağlıklı yaşam merkezine kadar farklı yatırımları bir araya getiren Akzirve Topkapı 29'un lansmanı yapıldı. İlk teslimatların 29 Ekim 2023'te olacağını söyleyen Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, 'Daire sayısının 3-4 katı talep aldık. Konutların yüzde 15'i satıldı, kaba inşaatın yüzde 35'i bitti. Daire fiyatlarımızın metrekaresi ise 56 bin liradan başlıyor' dedi.

Projenin satış ofisinde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, LEED sertifikalı yaşam tarzını inşa ettiklerini ve doğrudan E-5 bağlantısının yanı sıra tüm toplu ulaşım hatlarının hemen yanında konumlandıklarını dile getirdi.

1+1'den 5+1'e kadar farklı tipte bin 441 daire yer aldığı projenin yüksek tavan ve balkon standartlarıyla öne çıktığını aktaran Kılıç, "İngiltere'nin dünyaca ünlü mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlanan projede, cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuluyor" ifadelerini kullandı. İLK TESLİMAT 29 EKİM 2023'TE

Kılıç, ?İlk dairelerimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023'de teslim edeceğiz. İkinci grup konutları da 29 Ekim 2024'te büyük olasılıkta ticarilerin de tamamıyla teslim edeceğiz. Ön tanıtımda yoğun ilgi gören daireler, lansman dönemiyle birlikte hazırladığımız özel fırsatlarla yatırımcıları bekliyor. Yerden ısıtma sistemine sahip tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin net 3.05 metre olarak tasarlandı" diye konuştu. Topkapı 29 projesinin geliştirme alanı içinde yer alan 10 bin metrekare büyüklüğünde kent parkın bulunacağını vurgulayan Kılıç, konser ve yazlık sinema gibi önemli kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacak parkın şehrin merkezinde eşsiz güzellikler sunacağını söyledi.

ÖN LANSMAN DÖNEMİNDE KONUT SAYISININ 4 KATI TALEP GÖRDÜ

Yabancılara özel bir satış politikalarının olmadığını belirten Kılıç, ön talep dönemindeki yatırımcı ilgisine ilişkin şu bilgileri verdi:

'Ön tanıtım döneminde yatırımcıların ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık. Yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'un merkezinde yer alan projemizde sunduğumuz fiyat avantajlarıyla birlikte tanıtım dönemine özel kampanya da başlatıyoruz. Daire fiyatlarımızın metrekaresi 56 bin liradan başlıyor.3 değişik simülasyon modeliyle bölgedeki trafiği çalıştık. Çalışmalarımıza göre ulaşım projelerimiz hazır belediyelerle görüşerek onları da çözmeye çalışıyoruz'

Cihat Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu kaydederek, şu ana kadar konutların yüzde 15'i için satış sözleşmesi imzalandığını, bunların yüzde 10'unun da yabancı olduğunu anlattı. Yabancıların çok geniş bir coğrafyadan projeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Kılıç, Uğurum Kanada'dan Rusya'ya, Çin'den Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinden yatırımcıların konut talebinde bulunduğunu ifade etti.

LANSMANA ÖZEL 24 AY VADE FARKSIZ KAMPANYA

Yüzde 50 peşin ödemelerinde kalan kısım için 24 ay vade farksız ödeme planı sunduklarını dile getiren Kılıç, '60 ay için ise yüzde 0.99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz. Projede fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi sosyal donatı alanları bulunuyor. Sosyal tesisler 4 bin metrekareye yayıldı. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecekler' dedi.

AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI
AKZİRVE TOPKAPI 29 PROJESİNİN LANSMANI YAPILDI

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Kaynak: DHA

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