Al Hilal, Ollie Watkins Transferi İçin 45 Milyon Euroluk Teklifte Bulundu

Ollie Watkins, Al Hilal'e transfer olmaya sıcak bakıyor

Spot: Al Hilal'in Aston Villa forması giyen Ollie Watkins için bonuslarla birlikte 45 milyon euroluk paket teklif sunduğu belirtildi. İngiliz golcünün Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği aktarıldı.

Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Ollie Watkins'in geleceği transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in 30 yaşındaki golcü için girişimlerini sürdürdüğü ve Aston Villa'ya bonuslarla birlikte toplam 45 milyon euro değerinde bir teklif yaptığı öne sürüldü. Watkins'in Al Hilal'e transfer olmaya açık olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin son kararın İngiliz kulübüne ait olduğu ifade edildi. Aston Villa'nın ise olası bir ayrılık ihtimaline karşı yeni forvet seçeneklerini değerlendirmeye başladığı kaydedildi.

AL HİLAL'DEN 45 MİLYON EUROLUK PAKET TEKLİF

Transfer gündemine ilişkin aktarılan bilgilere göre Al Hilal, Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için Aston Villa'ya bonuslarla birlikte toplam 45 milyon euro değerinde resmi bir paket teklif sundu. Suudi Arabistan ekibinin Watkins için daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak Aston Villa'nın oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Son teklifin ardından taraflar arasındaki temasların devam ettiği ifade ediliyor.

WATKINS TRANSFERE SICAK BAKIYOR

İngiliz golcünün de Al Hilal seçeneğine olumlu yaklaştığı ve Suudi Arabistan'a transfer olmaya açık olduğu belirtiliyor. Watkins'in tutumu transferin önündeki oyuncu kaynaklı engellerden birini ortadan kaldırırken, anlaşmanın gerçekleşmesi için Aston Villa'nın bonservis konusunda ikna edilmesi gerekiyor. İngiliz kulübünün mevcut teklif karşısındaki nihai kararını henüz vermediği aktarılıyor.

SON KARAR ASTON VILLA'NIN

Transfer sürecinde belirleyici taraf Aston Villa olacak. Watkins'in ayrılığa sıcak bakmasına rağmen İngiliz ekibinin golcüsünü 45 milyon euroluk paket karşılığında bırakıp bırakmayacağı netlik kazanmış değil. Al Hilal ile Aston Villa arasındaki görüşmelerin sürdüğü, tarafların bonservis bedeli ve anlaşmanın şartları üzerinde temas halinde olduğu belirtiliyor.

NICOLAS JACKSON ALTERNATİFLER ARASINDA

Aston Villa'nın Watkins'in ayrılması ihtimaline karşı forvet piyasasındaki alternatifleri de değerlendirdiği ifade edildi. Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın kulübün takip ettiği seçenekler arasında bulunduğu öne sürülürken, şu aşamada Jackson için tamamlanmış bir anlaşma veya kesinleşmiş transfer bulunmuyor. Villa'nın Watkins konusunda vereceği kararın, yeni forvet hamlesinin şeklini de belirlemesi bekleniyor.

TRANSFERDE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Al Hilal'in Watkins'i kadrosuna katma isteğini sürdürmesi ve oyuncunun da transfere açık olması nedeniyle görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor. Aston Villa'nın teklifin mali şartlarını yeterli bulması halinde transferin önündeki en önemli engel aşılmış olacak. İngiliz ekibinin Watkins'in olası ayrılığına karşı kadro planlamasını sürdürmesi de transfer ihtimalinin yakından takip edilmesine neden oluyor.