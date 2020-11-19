Alaattin Çakıcı: AKP Grup Başkanvekili Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
BBC

Alaattin Çakıcı: AKP Grup Başkanvekili Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

19.11.2020 14:42

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bülent Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

Hakaret, tehdit ve kötü sözün kime karşı yapılırsa yapılsın yanlış olduğunu vurgulayan Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" diye konuştu.

Tartışma nasıl başladı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sordu.

Kermal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Saray'ın bekçisi" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Akıllı ol" dedi ve CHP liderini tehdit etti.

Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili olarak, "Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor" dedi.

CHP liderinin avukatı Celal Çelik ise Twitter'da yaptığı açıklamada, "Seviyesizliğin hesabını soracağız" diyerek hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tüm bunların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çakıcı'ya "dava arkadaşım" diyerek sahip çıktı ve "Değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfteriliktir, seviyesizliktir" dedi.

CHP İletişim Koordinatörlüğü de bunun üzerine bir açıklama yaparak, "Savcıların görevlerini yapmalarını; bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı'nı ziyareti tartışma yaratmıştı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Çakıcı'yı 26 Ekim Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi de CHP yönetiminin tepkisine yol açmıştı ve Gürkan hakkında inceleme başlatılmıştı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi almıştı.

Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."

CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la görüşmesine ilişkin inceleme başlatmasının ardından Alaaddin Çakıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP yönetimine tepki göstermişti.

Alaattin Çakıcı: AKP Grup Başkanvekili Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alaattin Çakıcı: AKP Grup Başkanvekili Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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