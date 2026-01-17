Alaattin Karaca'nın Yeni Kitabı Yayında - Son Dakika
Alaattin Karaca'nın Yeni Kitabı Yayında

17.01.2026 11:25
TDF eski başkanı Alaattin Karaca, 22 yıllık dağcılık deneyimlerini kitaplaştırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca, 22 yıllık yurt dışı dağcılık deneyimlerini kitaplaştırdı.

"Dünya Zirvelerinde 22 Yıl/ Hafızalardan Silinmesin" adlı eser, geçtiğimiz günlerde Zafer Yayınları'ndan çıktı. Alaattin Karaca, 1997-2016 yılları arasında federasyon başkanlığı döneminde düzenlenen yurtdışı tırmanışları kitapta detaylı bir şekilde ele aldı. 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl' kitabında, TDF organizasyonlarıyla gerçekleştirilen tüm yurtdışı faaliyetlere katılan sporcular, antrenörler ve teknik ekip üyelerinin isimleri yer aldı. Kitap, Türk dağcılığının dünya sahnesindeki yolculuklarını unutulmaktan korumayı sağlarken, katkı sunanları da onurlandırmayı amaçlıyor.

Alaattin Karaca, kitap hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Çalışma dönemimizde, Türk dağcılığının uluslararası alandaki başarısıyla gelişimini belgeleyen, emeği geçen tüm paydaşları kayıt altına alan önemli bir arşiv niteliği taşıyor. Kütüphanesinde Dünya Zirvelerinde 22 yıl kitabının bulunmasını isteyenler 0 532 433 61 45 numaralı telefona başvurabilir."

Dağcı sayısını 919'dan 39 bine, kulüp sayısını 25'ten 1060'a, aktif il sayısını 23'ten 81'e çıkardıktan sonra TDF'ye veda eden Alaattin Karaca ilk kitabı olan "Tur Kayaklı Anılarım" adlı eserini yayımladı. Ardından Karaca hakkında, Prof. Dr. Metin Karadağ tarafından "Dağların Ruhu" isimli monografik bir eser çıkarıldı. Alaattin Karaca son olarak "Dünya Zirvelerinde 22 Yıl/ Hafızalardan Silinmesin" adlı kitabını dağlara gönül verenlere armağan etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

