Alaca'da Hünnap meyvesi yetiştirilecek

Çorum'un Alaca ilçesinde, içersinde bir çok vitamin barındıran ve yapılan araştırmalarda kanser önleyici özellikleri ortaya çıkan Hünnap meyvesi yetiştirilecek.

Alaca kent konseyi yürütme kurulu üyesi İsmail Gençtürk'ün girişimleri sonucunda ilçeye getirilen Hünnap meyvesi yetiştirilmek üzere ilçe halkına dağıtıldı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Hünnap meyvesinin Alaca'da verimli olacağına inandığını kaydeden İsmail Gençtürk, "İlçemizde yetiştirilmek üzere çalışma yaptığımız Hünnap meyvesi agaç dikim projesi nihayet gerçekleşti. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen ilçe yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan Hünnap meyvesinin ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen bir meyve olduğunu ve çok faydalı olan bu meyvenin vücudun birçok organına iyi geldiğini kaydeden İsmail Gençtürk, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu meyvenin ilçemizde de verimli şekilde yetiştirilebileceğini öğrendik. İlçe yöneticilerimizin katkıları ile temin ettiğimiz fidanları yetiştirilmek üzere gönüllü hemşehrilerimize dağıttık. Hünnap meyvesi ilk olarak yeşil renkte büyümeye başlayan sonbahar güneşinde bekledikten sonra kırmızı ve kahverengi arasında renge dönen bir meyvedir. Dış yüzeyi hafif sert olan bu meyve zeytine benzeyen bir görünüme sahiptir. Birçok meyvede olduğu gibi yeşil hali ekşi bir tada sahip iken renginin koyulaşması ile birlikte tadı da güzelleşir. Dünyaya Çin'den yayılan hünnap meyvesi çok uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır" dedi.

Son yıllarda Hünnap meyvesi ile ilgili yapılan birçok araştırma bulunduğunu, bu araştırmalar sonucuda bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıktığını aktaran Gençtürk, "Kanseri önleyici özelliklere sahip olduğu bilinen hünnap meyvesi, son yılların en çok görülen hastalıklarından kanser türleri ile mücadelede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Zengin içeriği sayesinde doğal bir sakinleştirici görevi gören hünnap meyvesi tüketimi tavsiye edilen meyvelerin başında gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyva kabızlık problemini tedavi etmektedir. Günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilen hünnap yaşlanma belirtilerini yok ederken güneş yanıkları ve cilt kızarıklıklarına iyi gelmektedir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe de iyi geldiği belirlenen bu meyve kanı temizleyerek toksik maddelerin de vücuttan atılmasını sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Çin hurması olarak da bilinen hünnap'nın Güney Asya'ya özgü bir meyve olduğunu ve ülkemizde de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmeye başlandığını hatırlatan İsmail Gençtürk, Çin kayıtlarında 2.500 yıl öncesine dayanan hünnap'ın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Kaymakam Kürşat Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral ve Halk Eğitim Merkez Müdürü Nihat Haluk Uğraş'a teşekkür etti. - ÇORUM