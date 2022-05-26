'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ - Son Dakika
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'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ

26.05.2022 12:35

ANTALYA'da iki grup arasında alacak anlaşmazlığından kaynaklanan bıçaklı kavgada karın boşluğundan yaralanan Zafer Aysan (41), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da iki grup arasında alacak anlaşmazlığından kaynaklanan bıçaklı kavgada karın boşluğundan yaralanan Zafer Aysan (41), yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A. (42), polis tarafından yakalandı.

Olay, gece geç saatlerde Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Şehitler Parkı içerisinde meydana geldi. Alacak anlaşmazlığından dolayı aralarında husumet bulunan Zafer Aysan ile Y.A., parkta karşılaştı. Laf atma ile başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.A., Zafer Aysan'ı karın boşluğundan bıçakla yaraladı. 3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. İnşaatlarda işçilik yapan iki çocuk babası Aysan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ
'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ
'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ
'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sakarya, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

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