Son Dakika Haberleri: Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

6 saat önce

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu, System.String[]

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı.


Olay, 6 Kasım'da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Selahattin Kılıç ile yanında çalışan Erol Taşdemir arasında alacak-meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü Taşdemir yolda yürüyen Kılıç'ı dövdü. Bunun üzerin Kılıç yanına oğlu Ahmet Kılıç (15) ve kardeşi Abdullah Kılıç'ı (15) alarak Taşdemir'in evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşdemir, ruhsatsız tabanca ile ateş ederek, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Taşdemir'i olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.


Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]