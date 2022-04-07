Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

07.04.2022 21:42
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada başından silahla vurularak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada başından silahla vurularak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, sabah 11.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzden husumet bulunan A.Y., R.S. ile Yavuz Y., Niyazi Mısri Caddesi üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması kısa sürede tartışmaya ardından da kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Yavuz Y. yaralandı. Olayın şüphelilerinden R.S. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim olurken, diğer şüpheli A.Y. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen Yavuz Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca, 1 adet boş tüfek kartuşu ile 4 adet kovan bulurken, olayın şüphelilerinden A.Y.'nin yakalanması başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

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Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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