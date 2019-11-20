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Alaçam'a geri dönüşüm kafesleri

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında belirli yerlere geri dönüşüm atıkları toplama kafesleri koyuldu.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında belirli yerlere geri dönüşüm atıkları toplama kafesleri koyuldu.


"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Alaçam Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi" olan bir firma ile imzalanan protokol kapsamında firma tarafından tedarik edilen geri dönüşüm atıkları toplama kafesleri ilçenin tüketim miktarının ve atıkların yoğun olduğu iş yerlerinin ve konutların rahat ulaşabilecekleri noktalara yerleştirildi.


Atıkların kaynağında ayrışmasının oldukça önemli olduğu vurgulanan proje sayesinde yüzlerce ton atığın kaynağında dönüştüğünü ifade eden yetkililer, vatandaşların Sıfır Atık Projesi'ne olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler. Bugüne kadar ilçenin 18 farklı noktasına geri dönüşüm atıkları toplama kafesleri yerleştirilirken, proje kapsamında geri dönüşüm kafeslerinin sayısının arttırılacağı öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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