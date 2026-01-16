Alaçam\'da 2.324 Öğrenci Karnesini Aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 2 bin 324 öğrenci karne aldı.

Resai Aydın İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.

Kayabaşı, okulun birinci yarıyıl döneminin tamamlandığını belirterek, "İlkokulumuzda 1. sınıf öğrencilerimizin gelişim raporlarını ve karnelerini vererek bu heyecana ortak olduk. Çocuklarımızın başarılarında emeği geçen öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra öğrencilere karnelere verildi.

Alaçam'da 2 bin 324 öğrenci karnesini alarak, yarıyıl tatiline girdi.