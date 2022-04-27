Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

27.04.2022 16:35
Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Aladağ ilçesinde Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 11 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Aladağ ilçesinde Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 11 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun giriş bölümünde kurulan fuarın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan Yılancıoğlu, projelerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi bulunduğunu belirterek, okul yöneticilerine projelere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bilim Fuarı, Hisarcık, Aladağ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:45:00. #1.12#
SON DAKİKA: Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement