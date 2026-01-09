Aladağlar'ın Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan bölgesinde kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla kaydedildi.
Bölgedeki ormanlık alanda özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası çam ağaçları beyaza büründü.
Bu alanda rüzgargülleri, bungalovlar, ağaçlar ve kırsal mahalleler kar altında kaldı.
Ormanlık bölgede yangınlara karşı bulunan su dolu havuz ise soğuk hava nedeniyle dondu.
Dağların zirvesinde sis nedeniyle güzel görüntü oluştu.
Son Dakika › Güncel › Aladağlar'da Kar Manzarası - Son Dakika
