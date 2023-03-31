3 depremzedenin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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3 depremzedenin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

31.03.2023 16:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 29 Mart'ta meydana gelen kazanın kamera kayıtlarında, Sefa Cengiz yönetimindeki 46 N 2029 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, Alanya'da kaza yapmıştı. Kazada anne Ünzile Arık, kızı Bilge ve damadı Sefa Cengiz hayatını kaybetmişti. Yaralanan 6 yaşındaki torun Ayaz Cengiz'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA
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Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 depremzedenin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 depremzedenin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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