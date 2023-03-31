3 depremzedenin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 29 Mart'ta meydana gelen kazanın kamera kayıtlarında, Sefa Cengiz yönetimindeki 46 N 2029 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.
Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, Alanya'da kaza yapmıştı. Kazada anne Ünzile Arık, kızı Bilge ve damadı Sefa Cengiz hayatını kaybetmişti. Yaralanan 6 yaşındaki torun Ayaz Cengiz'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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