Alanya'da 69 Yaşında Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet Yerli'nin (69) yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yerli'nin cenazesi incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
