Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

06.11.2025 17:24
Antalya'nın Alanya ilçesinde cami avlusundaki bankta 43 yaşındaki Bayram Akça hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Akça'nın kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bankta hareketsiz halde yatan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

BANKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 15.45 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan Çelikler Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami avlusundaki bankta hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"KALP KRİZİ" ŞÜPHESİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bankta yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin edilen Bayram Akça'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Alanya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Adli Tıp, antalya, olaylar, 3-sayfa, Alanya, Otopsi, Cami, Son Dakika

