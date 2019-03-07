Alanya'da Barda Korkutan Yangın
51 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi
1. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir barda çıktı. Mutfaktaki derin dondurucu bir anda kısa devre yaparak alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi
Alanya İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:25 Kaynak: İHA
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