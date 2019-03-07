Son Dakika Haberleri: Alanya'da Barda Korkutan Yangın

Alanya'da Barda Korkutan Yangın

51 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alanya'da Barda Korkutan Yangın, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi 1. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir barda çıktı. Mutfaktaki derin dondurucu bir anda kısa devre yaparak alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Barda Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]