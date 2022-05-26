36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da deniz kıyısında yakalanan 36 düzensiz göçmeni deniz açıklarında bekleyen 2 sürat teknesi kayıplara karışırken, olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Deniz açıklarında bekleyen 2 adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik Botunca tespit edilerek takibe alındı, ancak bahse konu botlar yakalanamadı.

Olayda, Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, Fawaz A. (33) ve Muhammed A. (20) isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. (20) isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat'ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat'ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K., ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.'yı Manavgat'ta yakalanarak gözaltına alındı. 3 Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA