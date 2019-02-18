Son Dakika Haberleri: Alanya'da Güneşi Gören Sahile İndi

Alanya'da Güneşi Gören Sahile İndi

57 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar ve tatilciler sahilde güneşlendi.

Alanya'da Güneşi Gören Sahile İndi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar ve tatilciler sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 15 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kleopatra Plajına gelen vatandaşlar ve tatilciler kumsala uzanarak güneşlendi. Bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları da yürüyüş yaptı.

Üniversite öğrencisi Dilen Tuncer, havanın güneşli olmasından faydalanarak arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyledi. Yağmurdan sonra güneş açması üzerine herkesin sokağa döküldüğünü söyleyen Tuncer, Herkes sahile inmiş, biz de geldik. Biraz deniz havası, biraz güneş Alanya'da güzel bir gündü. Güneş çıktıkça sahildeyiz dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yarın bulutlu havanın hakim olacağı Alanya'da, çarşamba gününden itibaren hafta boyunca yağışın etkili olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Güneşi Gören Sahile İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]