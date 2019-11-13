Son Dakika Haberleri: Alanya'da kumar baskını
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kumar baskını - Son Dakika

Alanya'da kumar baskını

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alanya'da kumar baskını, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.


Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerinde 380 TL ve 2 deste iskambil kağıdına el koydu. Kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten para cezası uygulandı. İş yeri sahibinin hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan kocadan şaşkınlık yaratan ifade: Bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum
Ölen eşinin üzerini uyuyor diye örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldı Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da kumar baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]