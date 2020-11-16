Misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşüp öldü - Son Dakika

Misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşüp öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşen Mehmet Göktepe (55), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşen Mehmet Göktepe (55), yaşamını yitirdi. Olay, Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Göktepe, misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek düştü. Başını sert zemine çarpan Göktepe ağır yaralandı. Mehmet Göktepe'nin yerde hareketsiz yattığını fark eden evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Göktepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Mehmet Göktepe'nin cenazesi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak

"Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü

Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok