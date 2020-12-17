Alanya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Alanya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
17.12.2020 00:29
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybettiTaşkın Korkmaz (35) idaresindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, Yunus Değirmenci (47) yönetimindeki 33 ACT 406 plakalı kamyonla çarpıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Taşkın Korkmaz (35) idaresindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, Yunus Değirmenci (47) yönetimindeki 33 ACT 406 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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