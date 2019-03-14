Alanya'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi
'nde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Hava Ş.(38) idaresindeki 07 EBB plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer F. S.'nin (24) kullandığı 15 AB
948 plakalı motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra kaldırımda ilerleyen Ummuhan Z.ye (69) çarptı. Kazada Ummuhan Z. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Cihan P. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ver Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ummhan Z. ve Cihan P.'nin hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:46 Kaynak: İHA
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