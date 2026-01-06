Alanya'da Özel Eğitim Okulları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Özel Eğitim Okulları Açıldı

Alanya\'da Özel Eğitim Okulları Açıldı
06.01.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hulusi Şahin, Alanya'da yenilenen özel eğitim okulu ve yeni anaokulunun açılışına katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yenilenen MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile yeni yaptırılan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu için açılış töreni düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ve Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışı için Alanya ilçesine geldi.

Vali Şahin, önce Türkler Mahallesi'ndeki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesince yenilenen Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

17 özel eğitim sınıfında tam gün eğitim hizmeti sunulacak okulun açılış törenine Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Celil Kara, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, özel bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, medeniyet anlayışının, özel gereksinimli bireylere gösterilen şefkat ve destekle anlam kazandığını belirtti.

Özel gereksinimli bireylere ihtiyaç duydukları desteği göstermek gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu bina da bunun en güzel örneklerinden biri. Sağladıkları katkılardan dolayı MÜSİAD Alanya Şube Başkanımıza, üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devletimize ve devletimizin tüm organlarına da şükranlarımı sunuyorum. Öğretmeniyle, idarecisiyle, yardımcı personeliyle neredeyse her öğrenciye bir öğretmen ve bir personel düşüyor. Bunların daha fazlasını yapacağız. Çünkü evlatlarımız bizim gözbebeğimiz, gözümüzün nuru. Eğer bir tanesi düşerse, yerden kaldırmak bizim görevimiz. Bir tanesinin bir yeri ağrıyorsa, onu sevmek, öpmek ve iyileştirmek bizim görevimiz. Bu evlatlarımız bize Rabbimizden emanet. Onlara ihtimam gösterirsek, umulur ki bize de şefkat gösterirler. Allah, daha güzel hizmetler yapma aşkını ve şevkini hepimizin kalbine nakşetsin." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, okulun inşasına sağladığı katkılardan dolayı MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Celil Kara'ya plaket takdim etti.

Daha sonra katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, okulu gezerek bağımsız bölümleri inceledi.

Şahin, ardından Cikcilli Mahallesi'ndeki hayırsever Süleyman Tuncer'in katkılarıyla yapımı tamamlanan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışı törenine katıldı.

14 derslik ve 3 çocuk kulübü bulunan anaokulunun açılış törenine de Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, emekli Vali Süleyman Oğuz, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, hayırsever Süleyman Tuncer ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada hayırsever merhume Hatice Rabia Tuncer'in hayatını hayır işlerine adamış büyük bir insan olduğunu belirterek, "Sadece kendini düşünerek iyi insan olunmaz, paylaşarak iyi insan olunur. Hayır işleri parayla değil, gönülle oluyor ve Allah bunu her parası olana değil, hak edene nasip ediyor." İfadelerini kullandı.

Okul yapıldığında en büyük düşman cehaletle mücadele edildiğini anlatan Şahin, bir çocuğun kurtulmasının bir alemin kurtuluşu olduğunu belirtti.

Bunun ilk adımının da anaokullarda atıldığını dile getiren Şahin, çocukların ülkenin geleceği ve umudu olduğunu sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise okul öncesi eğitimin insan hayatındaki en kritik dönem olduğuna vurgu yaparak, Alanya'da 41 anaokulunda 7 bin 757 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Hayırsever Süleyman Tuncer de okulun çocukların hayatındaki ilk yuva olduğunu, bu okulda atılan her adımın, çocukların geleceğine atılmış güçlü bir temel olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, hayırsever Süleyman Tuncer'e teşekkür plaketi verdi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar okulu gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Özel Eğitim Okulları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:14:02. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Özel Eğitim Okulları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.