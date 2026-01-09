Alanya\'da Personel Lojmanında Yangın Paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde animasyoncuların kaldığı personel lojmanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta ayakta müdahale edildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan animasyoncuların kaldığı personel lojmanının 3'üncü katında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, lojmanda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA