Alanya'da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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Alanya'da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Dinek Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen durumundan şüphelendikleri N.A. ve İ.C.'yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen 2 şüphelinin hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:08 Kaynak: İHA
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