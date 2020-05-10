Alanya'da tarihi Gülevşen Camii restore ediliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii'nin restorasyon çalışmalarına başladı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işinin tamamlanması planlanıyor.



14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen ve 20. Yüzyıla kadar ibadet yapılan Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki tarihi Gülevşen Camii'ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun bir proje hazırlandı. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi restorasyon ihalesini gerçekleştirdi. Yer teslimi yapılan alanda çalışmalar bir süre önce başladı.



Taşlar ortaya çıkarıldı



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrası korunması gerekli kültür varlığı kategorisinde olan yapının restorasyon projesini yapan firma bina çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak işe başladı. Çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. İşçiler taşlar arasındaki derzlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra taş duvar işçiliğine geçilecek olan tarihi camide, daha sonra ana bina ve şadırvanın restorasyonu gerçekleştirilecek.



Aslına uygun restore edilecek



Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya'ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan alanda süren çalışmalar kapsamında, büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapı, aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak. - ANTALYA