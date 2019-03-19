Son Dakika Haberleri: Alanya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı

Alanya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı

55 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alanya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen 6 adrese bu sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, 'haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek' iddiasıyla aranan C.C., Ş.C., Y.K. ve R.A.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ve farklı kişilerin adına düzenlenmiş senet, çek ve sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]