Alanya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan, 07 BCP 064 plakalı kamyonet, sağ şeritten kavşağa dönmek isterken sol şeritte ilerleyen A.E. idaresindeki 07 LS 066 plakalı Mercedes marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracı kullanan A.E., "Manavgat'tan Alanya istikametine geliyordum. Sağdaki araba sola geçiş yapacakmış. Ani dönüş oldu. Düşünme şansı bırakmadan arabaya girdik" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA