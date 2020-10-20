Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda S.Y. (26) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, S.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2 gram eroin ve 1 adet Suboxone isimli hap ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca operasyon kapsamında 2 kişi, hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA