Alanya Kestelspor: 1-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Şafak Nalbantoğlu, Ali GülADIYAMAN 1954 SPOR: Mustafa, Selim, Yusuf, Okan, Haluk, Cafercan, Ahmet, Serkan, Seyid, Salim, İyasALANYA KESTELSPOR: Hasan, Kadir, Ufuk, Alican, Ali Berke, Talha, Abdurrahman, Sabutay, Tolga, CevatGOLLER: Dk.79 Murat Sevimler (Alanya Kestelspor) - Dk.81 Taylan Özgür (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Seyit İlyas, Cafercan Adıyaman 1954 Spor) - Kadir,Sabutay,Murat,Hasan (Alanya Kestelspor)
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:22 - Kaynak: DHA
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