Alanya Kestelspor forması giyen Cevat Kuy'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor'da Cevat Kuy'un Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı.

Alanya Kestelspor'dan yapılan açıklamada yapılan testler sonucunda 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi verilirken, bu ismin 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy olduğu ifade edildi. Kuy'un tedavisine başlandığı açıklanırken, kulüpte gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. - ANTALYA