Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson.

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

PİYASASI 4 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2023'te sona erecek Davidson'un piyasa değeri 4 milyon euro. Bu civarda bir bedele Davidson'un Fenerbahçe'ye katılması kuvvetle muhtemel.