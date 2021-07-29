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Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika

Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi

29.07.2021 16:08

Sol kanada bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Alanyaspor'un 30 yaşındaki yıldızı Davidson var. Geçen sezon ligde 39 maçta 10 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a fiyat soruldu. İki takımın önümüzdeki günlerde masaya oturması ön görülüyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson.

Fenerbahçe, Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson için harekete geçti

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

Fenerbahçe, Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson için harekete geçti

PİYASASI 4 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2023'te sona erecek Davidson'un piyasa değeri 4 milyon euro. Bu civarda bir bedele Davidson'un Fenerbahçe'ye katılması kuvvetle muhtemel.

Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi

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Son Dakika Spor Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi - Son Dakika Spor


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