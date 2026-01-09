Alanyaspor, İkinci Yarıda Umutlu - Son Dakika
Alanyaspor, İkinci Yarıda Umutlu

09.01.2026 13:16
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, sezonun ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun ilk yarısında hedeflenen puanın altında kaldıklarını ancak ikinci yarı için umutlu olduklarını söyledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamasında yaşadıkları puan kayıplarına dikkati çeken Çavuşoğlu, ligin ilk yarısını istedikleri noktanın altında bitirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Beklentimiz en az 25 puandı ama futbolda şanssızlıklar her takımda olduğu gibi bizde de vardı. Kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik ya da kaybettik. Futbolda bunlar var. İkinci yarı daha da toparlanır ve şanssızlığı kırarsak ligi daha iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum." dedi.

Futbolcuların büyük takımlara karşı daha motive olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Aslında bunu futbolcularımızla da konuşuyoruz. Her maça aynı motivasyonla çıkmamız gerektiğini söylüyorum, hocamız da aynısını dile getiriyor ve vurguluyor ama futbolun içerisinde maalesef inişli çıkışlı dönemler sürekli yaşanıyor. Büyük takımlara karşı futbolcular, hocaların ya da başkalarının motive etmesine gerek kalmadan motive oluyor. Anadolu takımları denk takımlar olduğu için bu motivasyon bazen gösterilemiyor. Bu konuyu dile getiriyorum ve rahatsız olduğumu da söyleyebilirim. İnşallah ikinci yarı her takıma karşı motivasyonumuzun iyi olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, teknik direktörden şu ana kadar bir talep gelmediğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, sezon başında geniş kadro kurduklarına değinerek "Afrika Kupası'na giden üç oyuncumuz var. Kadromuzda yabancı sayımız yeterince var, bu yıl yerli oyunculara da ağırlık verdik. Transfer döneminin bitimine kadar zaman var. Önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa paylaşırız ama şu anda görüştüğümüz ya da aldığımız bir futbolcu yok." ifadelerini kullandı.

Futbolcuları Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ'ın Türkiye ve Avrupa takımlarının gündeminde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Oyuncularımız kıymetli ama kulübümüze resmi olarak gelen bir teklif yok. Söylentiler var, konuşulanlar var, menajerler üzerinden konuşuluyor ama kulübümüze ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor. Devre arası bizim için çok önemli. Devre arasında iyi oyuncu almak çok zor. Oyuncularımıza teklif gelirse ve burayı boşaltırsak sıkıntılı bir süreç yaşayabiliriz ama şu anda kulübümüze gelen resmi bir teklif yok."

Çavuşoğlu, "kulübün harcama limitiyle ilgili sorun yaşanmadıklarını" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

