Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu öğrencilerle söyleşisi

Çavuşoğlu'nun Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Kaymakam Deniz Pişkin'e Alanyaspor formasını hediye etmesi Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu:

"Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik"

KONYA ( AA ) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik." dedi.

Çavuşoğlu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlığınca düzenlenen, "İstihdam ve Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye düğün salonunda öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, programa katılan öğrencileri Alanyaspor maçlarına davet etti.

Alanya'nın Seydişehir'e yakın bir ilçe olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Eğer maçlarımızı izlemek isterseniz, sizleri misafir etmek isteriz." diye konuştu.

Ailesi, yaşam tarzı, kulüp başkanlığı ve iş kollarındaki yoğun çalışma temposundan da bahseden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hem teknik direktör, hem kulüp başkanıyım. Sportif faaliyetlere her zaman önem veren biriyim. Siz yeter ki bir şey yapmak isteyin başarı kendiliğinden gelir. Siz çalıştıkça birikim ve başarı zamanla oluyor. Ben kulüp başkanıyım ama hiçbir zaman o moda giremedim. Dağlarda çok keçi koyun otlattık. Biz Yörük çocuğuyuz. Bahçede çapa yapar, traktöre çıkar tarla sürerim. Başarımızdaki en büyük pay, babam Osman Çavuşoğlu'na ait, çalışmayı ve sorumluluk almayı ondan öğrendik."

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.