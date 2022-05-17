Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

17.05.2022 11:59
Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Gece saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı Karşıyaka meydana meydana geldi. İddiaya göre Ereğli İlçesinden gelen bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Alaplı'da bıçaklı yaralama: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement