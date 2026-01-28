Alaplı\'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Emniyet uygulama noktasında durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen Bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçe girişinde Asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili araçta bulunan E.T, (24) ile F.E, (28) şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK