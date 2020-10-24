Alaplı'ya gençlik merkezi kazandırılacak - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçeye gençlik merkezi kazandırılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 1050 Evler semtindeki 400 metrekare alana, gençlik merkezi inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Belediye meclisi kararıyla, bu alanı bin 500 metrekareye çıkardıklarını aktaran Tekin, "Bu alan gençlik merkezi yapılması için çok uygun bir yer. Biz belediye olarak ilçemiz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle ilçemize hizmet edelim." ifadelerini kullandı.