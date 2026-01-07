Alarko Holding Sürdürülebilirlik Adımlarıyla İlerliyor - Son Dakika
Ekonomi

Alarko Holding Sürdürülebilirlik Adımlarıyla İlerliyor

07.01.2026 12:17
Alarko Holding, karbon ayak izini dengeleme ve sürdürülebilirlik projelerine devam ediyor.

Alarko Holding, Ortaköy'deki merkez yerleşkesinin doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini, Uluslararası Yeşil Enerji (I-REC) Sertifikası ve rüzgar enerjisi temelli Gold Karbon Kredisi satın alımı yoluyla dengelemeyi sürdürüyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama zorunluluğu değil, sorumlu bir iş ve yatırım modeli olarak benimseyen Alarko Holding, düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki adımlarını sürdürüyor.

Holding, "Karbon Nötr Bina" kimliğini koruyan Ortaköy'deki merkez yerleşkesinin karbon ayak izini her yıl yenilenebilir enerjiye dayalı Gold Karbon ve I-REC sertifikasıyla dengelemeye devam ediyor.

Alarko Enerji Grubu, yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü artırmayı planlarken, I-REC sertifikaları aracılığıyla hem topluluğun operasyonlarında hem de iş dünyasında yeşil enerji kullanımını teşvik ediyor.

Enerjinin sürekliliğini güvence altına almak üzere enerji depolama teknolojilerine ve batarya üretimine yatırım yapma kararı alan Alarko Enerji Grubu, temiz enerjiye erişimi dağıtım faaliyetleriyle de desteklemeye devam ediyor.

Jeotermal seracılıktan niş gübre üretimine, tohum ıslahından kurutulmuş gıdaya uzanan kapsamlı bir tarım ekosistemi kuran Alarko Tarım Grubu, döngüsel kaynak yönetimi anlayışıyla jeotermal enerji, su ve bitkisel atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor. Biyolojik mücadele yöntemleriyle yetiştirilen kalıntısız ürünler 33 ülkeye ihraç ediliyor.

Avrupa'nın en büyük yeni nesil mikro granül gübre üretim tesislerinden Alarko Tarım Grubu çatısı altındaki Palmira Agro'da çevreci üretim teknikleri uygulanırken, enerji ihtiyacının yüzde 55'inden fazlası güneşe dayalı yenilenebilir enerjiden sağlanıyor.

Alarko Carrier, üretimde kullandığı elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlıyor. Bu üretimin yüzde 46'sını şebekeye vererek, yenilenebilir enerji arzına da katkı sunuyor.

Hillside markasıyla çevresel duyarlılığı sosyal faydayla birlikte ele alan Alarko Turizm Grubu, operasyonlarında kaynak tüketimini düşürüyor, karbon ayak izini sistematik olarak azaltıyor. Kara ve deniz ekosistemlerini üniversite işbirlikleri ile kayıt altına alırken, yerel üretici ve yerel istihdamı destekliyor. Turizm Grubu bünyesinde yapımı devam eden Bodrum Hillside'ın 2026'da yeşil bina konseptiyle hizmete açılması hedefleniyor.

Havacılıkta, yolcu uçağı olarak ekonomik ömrünü tamamlamış geniş gövdeli uçakları, gövdeyi kesmeden kargo uçağına dönüştüren özgün bir model ortaya koyan Alarko, 2026 itibarıyla bu faaliyeti ölçeklenebilir bir iş yapısına kavuşturmayı hedefliyor.

Grup Şirketleri genelinde uygulanan "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı" ile sürdürülebilirlik yetkinliklerinin tüm organizasyona yayılması sağlanıyor.

Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve insan kaynakları alanındaki örnek uygulamaların Topluluk çapında benimsenmesi için "Ortak Etki" perspektifiyle sinerji yaratımı farklı platformlarla destekleniyor.

Çatı politika ve hedeflerin her bir şirketin sektörel durumuna ve iş modeline göre özelleştirilmesi sağlanırken, topluluk genelinde sürdürülebilirlik odaklı metrikler, kurum karnelerine yüzde 5 yüzde 10 arasında etki ediyor.

Alarko Holding, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya, bu alandaki başarılarını, sertifikalarını ve ödüllerini artırmaya devam ediyor.

Düşük karbonlu sürdürülebilirlik raporlaması

Alarko Şirketler Topluluğu, uluslararası bir portföy şirketi olmanın ötesinde insanı ve doğayı merkeze alan sorumlu yatırımcı kimliğiyle, pozitif etki odaklı bir finansal büyüme hedefliyor.

Ülke ekonomisinde 71 yılı geride bırakan Alarko, 2050 Net Sıfır hedefini bir stratejik dönüşüm fırsatı olarak ele alıyor. Yeni sektörlerde sorumlu yatırımlarla büyürken, mevcut faaliyet kollarında çok boyutlu sürdürülebilirlik projeleri yürütüyor.

Alarko Holding, geçen yıl yayımladığı ilk Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun ardından "azaltarak çoğaltmanın" mümkün olduğunu hatırlatan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da Sorumlu İletişim Politikası doğrultusunda düşük karbonlu olarak paylaştı.

Topluluğun sürdürülebilirlik performansını, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki dönüşümü, bünyesinde barındırdığı sektörlerdeki iyi uygulamaları, sürdürülebilirlik önceliklerini ve trendlere yönelik aksiyonlarını aktardığı rapor, "Sadece Sürdürülebilirlik" temasıyla yayımlandı.

Fotoğraflardan, görsellerden, renklerden ve grafik öğelerden bilinçli bir şekilde feragat edilerek arama motorlarının, grafik programların, yapay zeka aplikasyonlarının ve monitörlerin karbon salımı en düşük seviyeye çekildi.

Raporun sosyal medyada yayınlanan tanıtım filminde de aynı tasarım çizgisi kullanıldı. Film, daha az enerji hedefiyle "müziksiz ve sessiz" olarak yayınlandı. İlk ödülünü İstanbul Marketing Awards kapsamında alan rapor, Alarko'nun iç ve dış paydaşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kaynak: AA

