Alaşehir AK Parti'de yeni yönetim oluştu - Son Dakika
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Alaşehir AK Parti'de yeni yönetim oluştu

6 saat önce

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Demirel'in getirilmesinin ardından yeni yönetim oluşturularak tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Alaşehir AK Parti'de yeni yönetim oluştu, System.String[]

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Demirel'in getirilmesinin ardından yeni yönetim oluşturularak tanışma toplantısı gerçekleştirildi.


AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Yaşar Demirel'in getirilmesiyle birlikte yeni yönetim oluşturuldu. Yeni yönetimin oluşturulmasının ardından ilk tanışma toplantısı gerçekleştirilerek hedefler belirlendi. Toplantının ardından konuşan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, "Genel merkezimiz tarafından geçtiğimiz ay ilçe başkanlığı görevi verildi. Görev verilmesiyle birlikte çalışma ekibimi oluşturmam istendi. Görev almak isteyen bir çok arkadaşımız oldu. Partimize bu kadar ilgi duyulması bizleri çok mutlu etti. Ama yasa gereği 25 kişi seçmek zorundayız. Çok sevdiğimiz bir çok arkadaşımız yönetime giremedi. Çok istemelerine rağmen görev alamayan arkadaşlarımız da yeni yönetimin oluşmasından sonra bizleri tebrik ederek bir nefer gibi çalışacaklarını belirttiler" dedi.


AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel'in yönetimi şu isimlerde oluştu: Ali Türkmen, Ali Harman, Mesut Duman, Osman Kaya, Ahmet Kaygısız, Mehmet Manga, Fatih Meşe, Ramazan Kersin, Halil Bircan, Rıfat Doğanay, Yaşar Aktaş, Mehmet Sencer Türkmen, Mehmet Kayaslan, Kadir Demir, İsmail Aktağ, Halil İbrahim Erdal, Ramazan Turgut Bakay, Süleyman Çınar, Hüseyin Boğa, Hüseyin Ali Çamlıbel, Sevilay Çakın, Nadire Yetiş Kocatürk, Emine Aykanat ve Senem Aydın - MANİSA

Alaşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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