Alaşehir'de eski ülkü ocakları başkanı Mustafa Şahin, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye Kaymakam Abdullah Uçgun , MHP MYK Üyesi Ali Uçak , MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve Manisa Ülkü Ocakları eski il başkanlarından Okan Erdem ile Onur Pabuçcuoğlu da katıldı.

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