Alaşehir'de Uyuşturucu Hap Bulunan Sürücü Tutuklandı
Alaşehir'de Uyuşturucu Hap Bulunan Sürücü Tutuklandı

05.02.2026 15:29
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap bulunan 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.M. (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

