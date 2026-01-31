Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
31.01.2026 10:16
Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan Ü.K. yakalanarak tutuklandı. 120 bin lira ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.K'nin (36) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Yenice Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu, 5,86 gram esrar, 51 sentetik ecza, 25 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi. Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
