Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 2 adres ile 3 otomobilde arama yaptı.
Aramalarda 85 sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?