Alaşehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Alaşehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Alaşehir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
29.11.2025 00:09
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, komşuların hızlı müdahalesiyle bir evdeki yangın büyümeden söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa'da yangın paniği yaşandı. Olay, Şeyhsinan Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Y.T.'ye ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Bölgede paniğe neden olan yangın komşuların duman ve alevleri fark etmesi üzerine hemen müdahale edilerek büyümeden durduruldu.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber alır almaz koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" derken, eşi Ü.T. ve çocuklarının akşam yemeğinin ardından komşulara ziyarete gittiği öğrenildi. Yangını öğrenen Ü.T., eve gelirken baygınlık geçirdi. 112 sağlık ekipleri, Ü.T.'ye ambulansta müdahale etti. Ü.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"YANGIN TÜPÜ VE SUYLA MÜDAHALE ETTİK"

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu bakkal Şener Şeker, "Çocuklar koşarak 'Evde yangın var' dediler. Ben de iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak komşularla müdahale ettik. Dış kapıyı açamadığımız için korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini önledik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelince yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

