Alaşehir'den Başkan Ergün'e ziyaret
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak'ı makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Ali Uçak, Alaşehir ilçesinde de Büyükşehir Belediyesinin hizmet noktasında önemli işlere imza attığını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. 17 ilçesi ile modern ve yaşanılabilir bir Manisa için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
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